Erfolgreiche Inklusion: Vom Schlossgarten ins Berufsleben

Neben der praktischen Arbeit entsteht auch Kunst: Zwei Teilnehmerinnen halten ihre Eindrücke in Zeichnungen fest. Ihre Bilder – zwischen zarten Naturmotiven und expressiven Alltagsszenen – sind in einer Ausstellung mit dem Titel „Perspektiven“ zu sehen.

Gartenleiter Michael Manak begleitete ihn von Beginn an: „Wir haben gemeinsam begonnen, einen Waldgarten anzulegen. Viele Arbeiten kann er dort mittlerweile selbstständig oder mit geringfügiger Unterstützung durchführen, was die anderen Mitarbeiter entlastet. Er ist eine Bereicherung fürs Team.“

Michael Gröschl, Vorstand der Esterhazy Betriebe, sieht das Projekt als Teil unternehmerischer Verantwortung: „Wir bieten jungen Menschen in unterschiedlichen Ausbildungsstadien Praktikumsplätze und geben so die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln.“ Peter Rezar, Präsident von Rettet das Kind, formuliert es grundsätzlicher: „Für eine inklusive Gesellschaft ist entscheidend, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf gleichberechtigt und selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhaben können.“