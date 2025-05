Burgenland plant Servicestelle: Dem Wolf auf der Fährte

Canis lupus: Der Wolf ist das größte heute noch lebende Raubtier aus der Familie der Hunde. Sie leben meist in Rudeln, ihre bevorzugte Beute sind mittelgroße bis große Huftiere wie Rehe, Rotwild und Wildschweine.

Wölfe wurden im 19. Jahrhundert in West- und Mitteleuropa fast vollständig ausgerottet. Seit der Jahrtausendwende steigt die Anzahl der Wolfsrudel in Europa wieder. In Österreich wurden 2023 sechs Rudel nachgewiesen.