Wolfsriss im Waldviertel mit DNA-Test bestätigt

Laut den NÖN war die Weidefläche mit einem über einen Meter hohen Strom führenden Zaun gesichert. Auf KURIER-Nachfrage sagte Bezirkshauptmann-Stellvertreter, dass er von keinem weiteren Wolfsvorfall im Gemeindegebiet von Drosendorf wisse. Wichtig sei nun, die Bevölkerung aufzuklären, was bei einer Sichtung zu tun sei.

Laut Info des Landes NÖ sollte man sich an einen Jäger vor Ort wenden, eine Meldung an die örtlich zuständige BH bzw. das Magistrat oder die Wildtierinfo machen. Bei Gefahr kann man die Polizei rufen. Nach der 2. Wolf-Verordnung ist jede Person zum eigenen Schutz oder zur Abwendung erheblicher Schäden an Viehbeständen berechtigt, Wölfe durch optische oder akustische Signale (etwa Taschenlampe oder Händeklatschen) zu vertreiben.