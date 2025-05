Aus für Wegwerf-Werbung: Burgenländischer Betrieb als Recycling-Pionier

Wegwerf-Werbung war gestern, so das Motto des burgenländischen Unternehmens Trevision. Das Unternehmen in Großhöflein will mit dem Projekt "One Two Morrow" einen neuen Standard in der Werbebranche setzen.

Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung geht das international tätige Druckunternehmen mit einem voll integrierten Recyclingprozess für Werbematerialien an den Start. Das Ziel ist echte Kreislaufwirtschaft statt Greenwashing.