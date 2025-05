Blick hinter die Kulissen: AVITA buhlt mit Vielfalt um Mitarbeiter

Wie fühlt sich ein Beruf im Tourismus an? Was bedeutet es, im Spa, an der Bar oder in der Küche eines großen Resorts zu arbeiten? Antworten auf diese Fragen erhielten unlängst über 100 burgenländische Jugendliche im Rahmen des Erlebnistags „Tourismus erleben!“ im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf.