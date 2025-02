Burgenlands Arbeitsmarkt: Mehr Jobs, aber steigende Jugendarbeitslosigkeit

Der burgenländische Arbeitsmarkt zeigt sich zum Jahresbeginn stabil: 10.791 Personen waren im Jänner arbeitslos gemeldet – das sind in etwa gleich viele als im Vorjahr. Zusätzlich befinden sich 1.899 Menschen in Schulungen, was einem Anstieg von 10,7 Prozent entspricht.

Laut Prognosen wird die Zahl der Beschäftigten im Land auf 109.000 steigen, was einem Plus von 0,7 Prozent entspricht.

„Die Arbeitslosigkeit bleibt weitgehend konstant, allerdings gibt es deutliche Verschiebungen innerhalb bestimmter Altersgruppen und Regionen“, erklärt AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Besonders betroffen seien junge Menschen bis 25 Jahre sowie Langzeitarbeitslose. „Die steigende Jugendarbeitslosigkeit um 7,4 Prozent zeigt, dass wir verstärkt auf Qualifizierungsmaßnahmen setzen müssen“, so Sengstbratl.

Regionale Unterschiede: Gewinner und Verlierer

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit variiert stark zwischen den Regionen. Während in Neusiedl am See die Zahl der Jobsuchenden um 4,7 Prozent zurückging, stieg sie in Mattersburg (+2,8 Prozent) und Jennersdorf (+2,2 Prozent) deutlich an. Ein Grund dafür sei die strukturelle Abhängigkeit von bestimmten Branchen, insbesondere dem Bauwesen und dem Handel.

Branchen: Bau und Handel mit den meisten Arbeitslosen

Mit 2.323 arbeitslosen Personen bleibt der Bau weiterhin die Branche mit den meisten Jobsuchenden, gefolgt vom Handel (1.531) und der Warenherstellung (1.009). Im Tourismus sind 987 Menschen arbeitslos gemeldet. „Die Saisonalität spielt hier eine Rolle, aber auch langfristige Veränderungen in der Nachfrage“, erläutert Sengstbratl.

Trotz der schwierigen Lage gibt es positive Entwicklungen:

Die Zahl der offenen Stellen stieg um 5,7 Prozent, insbesondere in den Bereichen Tourismus (+35 Stellen) und Bau (+28 Stellen).

Gleichzeitig nimmt das Interesse an Lehrstellen zu: Die Zahl der Lehrstellensuchenden wuchs um 57 Prozent, während auch die offenen Lehrstellen um 33,6 Prozent zunahmen.

Frauen über 60 häufiger arbeitslos

Eine besondere Herausforderung sieht das AMS in der steigenden Arbeitslosigkeit älterer Frauen. „Durch die Erhöhung des Pensionsalters sind 582 zusätzliche Frauen über 60 erwerbstätig. Gleichzeitig hat sich die Zahl der arbeitslosen Frauen in dieser Altersgruppe um 152 erhöht“, so Sengstbratl. Viele Betroffene kämen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem Handel oder der Gastronomie.

Der Arbeitsmarkt im Burgenland zeigt sich insgesamt stabil, doch vor allem Jugendliche, Langzeitarbeitslose und ältere Frauen stehen vor großen Herausforderungen. „Wir setzen auf gezielte Qualifizierung und regionale Fördermaßnahmen, um diesen Gruppen bessere Chancen zu bieten“, so Sengstbratl abschließend.