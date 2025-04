Tourismus im Burgenland: Späte Ostern und Regen bremsen Entwicklung

Neben dem Ostertermin spielte auch das Wetter im Osten Österreichs eine Rolle. „Das unbeständige und niederschlagsreiche Wetter stellte dabei eine Herausforderung dar“, so Tunkel. Immerhin kam der Regen dem Neusiedler See zugute, doch auf die Auslastung wirkte sich das Wetter „spürbar dämpfend“ aus.

Ein Highlight war das See Opening am Neusiedler See und Neufelder See, das am vergangenen Wochenende die Sommersaison eingeläutet hat. Noch bis 4. Mai bietet das Programm zahlreiche Aktivitäten und Erlebnisse rund ums Wasser.

Auch auf internationaler Ebene zeigt das Burgenland Präsenz: Bei den E BIKE DAYS in München wurde das Land als Top-Raddestination präsentiert. In den kommenden Wochen folgen Auftritte beim Hamburger Hafenfest (9.–11. Mai) und beim Burgenland Kul(t)inarium (20.–23. Mai). Ziel ist es, das Burgenland als attraktive Ganzjahresdestination weiter zu verankern.

„Darüber hinaus sind weitere touristische Aktionen und Kooperationen in Planung, um die Sichtbarkeit des Burgenlands auch über die Landesgrenzen hinaus kontinuierlich zu steigern“, kündigt Tunkel an.