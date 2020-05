Erfolg für erste E-Bike Saison

Rund 800 Kilometer beschilderte Radwege stehen im Südburgenland zur Verfügung. Dazu verleiht das E-Bike Paradies Südburgenland 90 Fahrräder mit denen man die Region erkunden kann.



"Vor Kurzem konnten wir alle unsere E-Bikes an einem Tag verleihen, hinzu kamen noch 40 normale Räder, wegen dem großen Andrang", erklärt Gerald Ehrenhöfer, Initiator des E-Bike Paradies Südburgenland. Die Gäste aus Wien waren einen ganzen Tag im Südburgenland unterwegs und besichtigten unter anderem das Ramsaar Naturschutzgebiet und einige Paradiesbetriebe. Für die Verleihstationen war es eine Premiere, dass alle Fahrräder gleichzeitig ausgeliehen wurden. "Es zeigt, dass alle Stationen gut zusammenarbeiten und wir bei unseren Kunden gut ankommen", erklärt Martin Ochsenhofer, Betreiber der Verleihstation in Oberwart.



So wurden zu den bestehenden Stationen in Oberwart, Neustift an der Lafnitz und Bad Tatzmannsdorf noch vier weitere in Kukmirn, Deutsch-Schützen, Heiligenbrunn und Stegersbach eingerichtet. "Nun ist auch der Bezirk Güssing gut mit den E-Bikes ausgerüstet", erklärt Ehrenhöfer.



Im Vordergrund des E-Bike Paradieses steht die Verknüpfung der Paradiesbetriebe im Südburgenland mit ihrer Kulinarik und der sportlichen Betätigung. "Hinzu kommt noch die schöne Landschaft des Südburgenlandes", sagt der Initiator. Mit der ersten Saison ist man bei den Betreibern grundsätzlich zufrieden. Die Statistik zeigt, dass rund 70 Prozent der E-Biker Touristen sind. "30 Prozent der Mieter kommen direkt aus der Region und machen Tagesausflüge." Für Einheimische sei es ein Anreiz kein eigenes Elektrofahrrad kaufen zu müssen. "Unsere Räder sind immer sofort einsatzbereit und top gewartet", sagt Ehrenhöfer.