Entführungsalarm in Eisenstadt: Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen zur vermeintlichen Entführung der 88-jährigen Mutter des Generaldirektors der Esterhazy Betriebe, Stefan Ottrubay, wurden eingestellt: Der Verdacht der Freiheitsentziehung und der Nötigung habe sich in „beiden Fällen so nicht gezeigt“, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Verena Strnad, am Montag auf KURIER-Anfrage. Das habe sich im Zuge der Einvernahmen mit der Tochter der 88-Jährigen herausgestellt.



Wie berichtet hatte es in Eisenstadt Ende Jänner Entführungsalarm und ein Großaufgebot an Polizei gegeben: Eine 88-Jährige wurde beim Spaziergang mit ihrer Pflegerin in eine schwarze Limousine „verfrachtet“, hieß von der Exekutive. Davor war die 88-Jährige mit ihrer Pflegerin auf dem Weg zur Bergkirche gewesen, als es zu dem aufsehenerregenden Zwischenfall kam. Die aus der Slowakei stammende Pflegerin sei bei der vermeintlichen Entführung zur Seite geschubst worden, hieß es. Laut Ermittlern habe sie sich sofort mit der Familie der Frau in Eisenstadt in Verbindung gesetzt. Etwa eine Stunde nach besagtem Vorfall sei Anzeige erstattet worden, hieß es von der Polizei. Etwa 100 Beamte waren im Großraum Eisenstadt Einsatz gewesen.