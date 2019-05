Energy Globe Award für Projekt „Nachhaltig im Burgenland“

Der Energy Globe Award wurde 1999 vom österreichischen Energie-Pionier Wolfgang Neumann gegründet und ist heute der weltweit renommierteste Umweltpreis. Er wird als regionaler Preis in allen Bundesländern vergeben. Unter den Siegern wird dann der bundesweite Award verliehen. Nussbaumer wird fürs Burgenland an der österreichweiten Prämierung teilnehmen, die heuer am 5. Juni in Linz stattfindet. Dann könnte es für „Nachhaltig im Burgenland“ weiter zum Internationalen Energy Globe Award gehen.