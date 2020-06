Energie: Modell Güssing für den Rest der Welt

Zwei Schwerpunkte sind es, um die er sich jetzt verstärkt kümmern will. Den Ausbau des Ökoenergielandes zu einer energieautarken Region und die weltweite Vermarktung der in den letzten Jahrzehnten in Güssing entwickelten Innovationen auf diesem Bereich.

Denn nicht erst seit dem Besuch von Arnold Schwarzenegger ist Güssing weltweit in aller Munde. Das Know How der Südburgenländer aus allen kohlenstoffhaltigen Produkten Energie, wie Wärme, Gas oder Treibstoff, zu gewinnen, erweckt weltweites Interesse. Andres im Land: Zur Zeit herrscht zwischen der Gemeinde Güssing und der Landesspitze Eiszeit, weil zum Schwarzenegger-Besuch der Landeshauptmann nicht geladen war.

Konkret ist in der Region geplant, neue Biogaswerke zu errichten, die Biogas und Wärme erzeugen sollen. Betrieben werden sie mit landwirtschaftlichen Nebenprodukten, wie Klee, oder mit allem was an Gras- und Holzschnitt in den Gemeinden so anfällt.

International hat man nichts Geringeres vor, als die Energieversorgung zu revolutionieren. Häuser sollen zu Kraftwerken werden, die Netze dezentral und nicht mehr nur von Großkraftwerken versorgt werden. "Wir arbeiten mit Hochdruck an Speichersystemen für Haushalte, damit die dort erzeugte Energie auch gespeichert und erst dann abgegeben werden kann, wenn Bedarf dafür besteht", sieht Koch zu Zukunft nachhaltig. So könnten 1000 Haushalte ein Kraftwerk ersetzen.

Von einer Auszeit ist für den quirligen Manager derzeit nichts zu sehen.