Energie: Kommunale Klage über Kostenexplosion

Hilfe von oben – sprich von Land und Bund. Trummer möchte ein Hilfspaket des Bundes mit „kurzfristigen Geldmitteln ohne Kofinanzierungsauflagen für die Gemeinden“. Auch Steiner nimmt die türkis-grüne Bundesregierung in die Pflicht. Von der angedachten „Zufallssteuer“ für Übergewinne von Energieunternehmen müsste zumindest „eine Milliarde an Gemeinden gehen“. Das Land sollte 2023 zugunsten der Kommunen zumindest auf die Hälfte der Landesumlage verzichten. Ohne Hilfe bliebe Gemeinden nur eine „überdurchschnittliche Gebührenerhöhung für Ver- und Entsorgungsleistungen“, also Belastung der Bürger.

Können Gemeinden nicht selbst sparen? Bei Beleuchtung und Heizung werde gespart, aber das sei „ein Tropfen auf den heißen Stein“, meint Trummer. In Eisenstadt rechnet man dadurch mit einer fünfprozentigen Reduktion der Energiekosten. Bliebe noch das Zurückstellen von Investitionen. In Unterkohlstätten etwa gibt es fünf Ortsteile, alle haben ein Feuerwehrhaus. Im Ortsteil Holzschlag soll 2023 ein neues gebaut werden, das alte sei nicht mehr tragbar, so Bürgermeister Christian Pinzker (SPÖ). Die Teuerung habe den Kostenvoranschlag von 600.000 auf 750.000 Euro (mit Eigenleistung) ansteigen lassen, mit einer Baufirma wären es 1,2 Millionen. Darauf zu verzichten, hielte der Bürgermeister für falsch. Die Feuerwehr sei eine der „wichtigsten Institutionen“ im Ort, auch für den sozialen Zusammenhalt. Pinzker: „Das ist uns sehr viel wert“.