Energie Burgenland sucht Lehrlinge

In diesen Tagen fällt in vielen Familien die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg der Kinder – weiterführende Schule oder Lehre. Wer sich für Zweiteres entscheidet, hat beim Landesenergieversorger die Qual der Wahl. Die Energie Burgenland, mit 850 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Land, sucht nämlich gezielt Lehrlinge (männlich oder weiblich) in folgenden Berufen:

Elektrotechniker für die Firmenstandorte in Eisenstadt, Oberpullendorf und Oberwart

Technischer Zeichner ( Eisenstadt)

Konstrukteur ( Eisenstadt)

Installations- und Gebäudetechniker ( Frauenkirchen)

Applikationsentwickler - Coding ( Eisenstadt)

Informations- und Telekommunikationstechniker ( Eisenstadt)

Bürokraft (Neusiedl/ See).

Grundsätzlich soll an den Standorten jeweils nur ein Lehrling aufgenommen werden, aber bei mehreren sehr guten Bewerbern sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, hieß es aus dem Unternehmen.

Insgesamt bildet die Energie Burgenland derzeit jährlich 40 Lehrlinge in zehn Berufen aus.

„Gut ausgebildete Fachkräfte leisten für uns einen maßgeblichen Beitrag zum Unternehmenserfolg“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Energie Burgenland, Michael Gerbavsits. Das Unternehmen unterstützt die jungen Mitarbeiter auch beim Erwerb von Zusatzqualifikationen.

Bürokaufmann Julian Ernst konnte im Rahmen des EU-Bildungsprogramms „Erasmus“ in den USA an einem internationalen Lehrlingsaustausch teilnehmen: „Das fand ich spannend“, sagte Ernst.