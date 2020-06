Endstation für den Dorfbus?

Ich mach’ das gerne", sagt Tamara Windisch, steigt aufs Gas und kurvt gezielt durch Kleinmürbisch in Richtung Neustift bei Güssing. Auch Großmürbisch, Tschanigraben und Inzenhof werden vom Dorfbus bedient. Windisch ist eine von drei Chauffeuren, die den Bus durch die fünf südburgenländischen Gemeinden steuern.

"Es ist eine goldene Gelegenheit", sagt Erna Bendl. Sie fährt mit dem 9-Sitzer zum Arzt nach Güssing. Viele andere Möglichkeiten gibt es hier nicht, um von A nach B zu kommen. Das Ehepaar Fiedler steigt ebenfalls zu, mit dem gleichen Ziel. Man kennt sich, und es wird Schmäh geführt. "Lustig geht es immer zu bei uns im Bus", sagt Windisch.

Sie ist seit Jänner rund 4000 Kilometer gefahren, kennt jeden noch so kleinen Weg in den Mitgliedsgemeinden. Ihr Tag beginnt um 7 Uhr früh, da werden die Kleinen in den Kindergarten gebracht oder die Schüler zur Bushaltestelle. Montag, Mittwoch und Freitag gibt es dann für ältere Leute die Möglichkeit, mit dem Bus nach Güssing zu kommen.

Initiiert haben den Dorfbus die fünf Bürgermeister. Obmann des Vereins ist Martin Frühwirth, Ortschef von Kleinmürbisch: "Wir haben jetzt hundert Mitglieder und sind gut ausgelastet."

Weniger erfreut über die Mobilität der Gemeinden zeigt sich die Wirtschaftskammer. "Wir wollen keine staatlichen Strukturen, wo Land und Bund Unternehmer spielen", erklärt WK-Transport-Spartenobmann Klaus Sagmeister.