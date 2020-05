Ende der 70-jährigen Zwangsehe

Nach Vorarlberg, Tirol, Salzburg und der Steiermark (ab 2015) schafft auch das Burgenland den Proporz ab. Wie der KURIER schon gestern berichtete, haben sich SPÖ und ÖVP, die seit 1945 gemeinsam in der Landesregierung sitzen, auf eine umfassende Reform der Landesverfassung geeinigt. Ab der nächsten Landtagswahl im kommenden Frühjahr ist damit nicht mehr jede Partei ab einem Stimmenanteil zwischen 12 bis 15 Prozent automatisch in der Regierung vertreten, sondern wie im Bund regiert dann auch im Burgenland die freie Koalitionsbildung. Die Reform, über die seit Jahresbeginn verhandelt wurde, soll im Dezember im Landtag beschlossen werden und mit 1. Jänner 2015 in Kraft treten. Mit 31 von 36 Abgeordneten verfügen Rot und Schwarz locker über die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit.

"Gemeinsam ist es gelungen, die modernste Landesverfassung Österreichs auf den Weg zu bringen. Gewinner sind nicht die Parteien, sondern die Burgenländer", frohlockten Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) und ÖVP-Vizelandeshauptmann Franz Steindl ( ÖVP), als sie Dienstagmittag mit den Klubchefs Christian Illedits und Rudolf Strommer die Details im Güssinger Technologiezentrum präsentierten – beide Regierungsparteien haben ihre Klubklausur Anfang der Woche getrennt voneinander im Südburgenland abgehalten.

Die Opposition reagierte weniger euphorisch und fühlt sich auf den letzten Verhandlungsmetern ausgebootet. FPÖ-Klubchef Hans Tschürtz: "Ich bin sehr irritiert, über eine Zustimmung entscheiden wir erst Ende der Woche" (siehe Zusatzbericht).