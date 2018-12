Elfjähriges Kind bei Perchtenlauf verletzt

Er hatte sich schon auf seinen Auftritt als Krampus gefreut, doch für den elfjährigen Jan Siebenbrunner aus Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) endete die Ausübung seines Hobbys am vergangenen Sonntag im Krankenhaus. Der junge Burgenländer soll von einem 70-jährigen Zuschauer getreten und verletzt worden sein, Jan erlitt eine Prellung am Knie. Der mutmaßliche Täter stritt den Tritt bisher ab – jetzt ermittelt die Polizei.

Doch der Reihe nach. Die „Lofnitztoler Grenzlandteifln“, ein im Vorjahr in Loipersdorf-Kitzladen gegründeter Verein, hatten am Sonntag einen Auftritt in der Nähe von Kaindorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. In einem abgesperrten Bereich ließen die Krampusse bzw. „Teifln“ ihre Ketten rasseln, danach ging es zum Freilauf am Veranstaltungsgelände.

Der Elfjährige und seine 16-jährige Kumpanin waren gemeinsam unterwegs. „Ich war schon umgezogen, da hab ich meinen Sohn gesehen, wie er sich die Maske vom Gesicht nimmt und vor Schmerz weint“, schildert Maria Siebenbrunner. Jan gab an, von einem 70-jährigen Zuschauer gestoßen und gegen das Knie getreten worden zu sein. Der Beschuldigte wiederum will vom Krampus geschlagen worden sein. Er habe den Bartl deswegen zur Rede gestellt und ihn dabei lediglich weggestoßen.

Maria Siebenbrunner versteht die Welt nicht mehr: „Ich weiß, dass mein Kind nicht aggressiv ist. Er hat sicher niemanden geschlagen oder getreten.“ Mit der Maske sehe man schlecht, da könne es vorkommen, dass ein Krampus über den Fuß eines Zusehers stolpere.

Nach dem Vorfall wurde die Rettung alarmiert und Jan ins Krankenhaus gebracht. „Er hat jetzt einen Gips bis zum Oberschenkel und kann nicht in die Schule gehen“, sagt die Mutter.