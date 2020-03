Elektroloks bringen höhere Frequenz ins Südburgenland

„Es ist schon eine gute Perspektive für unseren Bezirk“, sagt Schnecker. Bis zur Realisierung müssten allerdings noch einige Dinge geklärt werden. „Viele Eisenbahnkreuzungen müssten wegen der höheren Geschwindigkeit der Züge neu gestaltet werden“, meint Schnecker. Auch ÖVP-Bundesrat Bernhard Hirczy aus dem Bezirk freut sich über die Zusagen der ÖBB. „Wenn die Taktung erhöht wird, sollten vor allem am Abend mehr Verbindungen zur Verfügung stehen, damit sie attraktiver für Pendler sind“, sagt Hirczy. Er fordert auch, dass der Bahnhof „zumindest so ausgebaut wird, wie jene in der Steiermark“.