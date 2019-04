EKO-Zukunftsbild sorgt für Aufregung

Ein Schaubild im EKO-Einkaufszentrum in Oberwart sorgt für Aufregung bei Anrainern und den Geschäftsinhabern. In der Auslage eines leer stehenden Shops ist das Modell eines großen Gebäudekomplexes auf dem jetzigen Areal des Zentrums zu sehen. Sieben Stockwerke ragt das Gebäude in die Luft. Vom EKO-Besitzer, laut Firmenbuch Roman Karst, gibt es keine Auskunft zu den Plänen, er war für den KURIER nicht erreichbar.

Im Pelzhaus Tausz sei der Besitzer seit seiner Übernahme im Jahr 2017 noch nicht vorstellig geworden. „Wir sind das einzige Geschäft, das seit Beginn des EKO hier ist“, sagt die Gründerin Inge Pilz. Außerdem sei seit der Übernahme die Miete verdoppelt worden. „Wir sind schon so weit, dass wir bald aufhören müssen“, sagt die Geschäftsfrau. Auch sonst tut sich in dem Einkaufszentrum seit Jahren nicht mehr viel, zahlreiche Geschäfte stehen leer, neue Mieter seien kaum zu finden.