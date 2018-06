Eisenstadt wird am Wochenende wieder Festival-Gelände

Am kommenden Wochenende dürfte sich die „Einwohnerzahl“ Eisenstadts kurzfristig verdoppeln. Denn zur dritten Auflage des zweitägigen Musikfestivals im Park hinter dem Schloss Esterhazy werden insgesamt rund 15.000 Besucher erwartet. Viel für die Landeshauptstadt, wenig für Konzertveranstalter Ewald Tatar, der zuletzt 225.000 Fans fürs Nova Rock in Nickelsdorf begeistern konnte.

Gestartet wird am Freitag (14 Uhr) mit der Nova Jazz & Blues Night mit Parov Stelar und Gregory Porter als Zugpferde und am Samstag (ab 13.30 Uhr) geben sich bei Lovely Days Größen aus den 1960- und 1970-er Jahren ein Stelldichein. Eric Burdon, Ten Years After und Status Quo sollten für ein beschaulich-sentimentales Konzerterlebnis sorgen – und dürften den Altersschnitt der Fans anheben. Nach den Live-Konzerten gibt es übrigens an beiden Tagen ab 23 Uhr im benachbarten Restaurant Henrici in den ehemaligen Esterhazy-Stallungen noch Aftershow-Partys, bei denen neben Michi Graf auch Tatar als DJ fungiert.