Eisenstadt: Während Mieterin in der Kirche war, brannte ihre Wohnung aus

Mehr als 100 Feuerwehrmänner und -frauen waren am frühen Montagabend bei einem Brand in einem Eisenstädter Wohnhaus im Einsatz. Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Ödenburgerstraße hatten Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. An den Einsatzort in unmittelbarer Nähe zum einzigen Hochhaus der Freistadt wurden neben der Eisenstädter Wehr auch die Feuerwehren der Stadtteile Kleinhöflein und St. Georgen sowie aus Siegendorf beordert.