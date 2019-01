Eisenstadt verliert seinen Keller: Gastronom sperrt Ende März zu

Einige Jahre später ist nun Schluss, Dichatschek selbst hegt vorerst keine gastronomischen Pläne in der Landeshauptstadt. Auf die Frage, ob in Eisenstadt wirklich „tote Hose“ herrsche, wie oft in sozialen Medien zu lesen ist, sagt er: „Gastronomen haben es im Moment überall schwer, egal ob im Norden oder im Süden. Ein Fünkchen Wahrheit wird schon dran sein, wenn man immer wieder hört, dass es in Eisenstadt kein Angebot für Jugendliche gibt.“

Wobei das zumindest am Wochenende nicht ganz stimmt, gibt es doch mit Mangoo und James Dean zumindest zwei Nachtlokale. Länger offen hat auch das Hopfen & Söhne oder die Kredenz, dort ist aber eher ein gemütlicheres Publikum.