Eisenstadt und Oberwart setzen auf Transparenz

„Mit Transparenz ist es, wie mit Sicherheit – davon kann es nicht genug geben“, erklärt ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner bei einer Pressekonferenz am Montag in Eisenstadt. Die Stadtgemeinde habe bereits seit eineinhalb Wochen alle Förderungen 2017 und Transferzahlungen online gestellt. Auch Vergaben ab einem Wert von 50.000 Euro würden künftig abrufbar sein. Diesem Beispiel will auch die Stadt Oberwart folgen. „Wir wollen alles öffentlich machen und einen Transparenz-Bericht vorlegen“, erklärt der VP-Bürgermeister von Oberwart, Georg Rosner .

Ab dem Jahr 2019 sollen die Berichte übers Vorjahr im Internet und in schriftlicher Form veröffentlicht werden. Der SP-Vizebürgermeister von Eisenstadt Günter Kovacs, begrüßt den Vorstoß zu mehr Transparenz: „Es ist genau in unserem Sinne“.