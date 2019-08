Eisenstadt trauert um Andrea Fraunschiel

19 Jahre lang war Andrea Fraunschiel als Kommunalpolitikerin in der burgenländischen Landeshauptstadt aktiv. Am Sonntag verstarb die ehemalige Bürgermeisterin im 65. Lebensjahr.

Fraunschiel wurde am 8. Mai 1955 in Eisenstadt geboren. Nach dem Ende ihrer Schullaufbahn studierte sie Anglistik und Geschichte an der Universität Wien. Beruflich war sie in der Erwachsenenbildung tätig.