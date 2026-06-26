„Aushängeschild für unsere Stadt“: Anerkennung für die Sportelite
Eisenstadt hat seine erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2025 geehrt. Bei der Sportlerehrung der Freistadt wurden insgesamt 101 Athletinnen und Athleten sowie 41 Mannschaften ausgezeichnet. Die höchsten Einzelauszeichnungen gingen an die Mittelstreckenläuferin Caroline Bredlinger und den Tennisspieler David Pichler. Als Mannschaft des Jahres wurden die Eisenstadt Dragonz geehrt.
„Die Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler sind ein Aushängeschild für unsere Stadt. Sie zeigen, was mit Talent, harter Arbeit und starken Vereinen möglich ist“, sagte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).
Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland Eisenstadt durchbrach 2025 erstmals die Zwei-Minuten-Marke über 800 Meter und qualifizierte sich für die Weltmeisterschaften in Tokio sowie die Europameisterschaften in Birmingham. Tennisprofi David Pichler feierte mit vier Challenger-Titeln sein bisher erfolgreichstes Karrierejahr und schaffte den Sprung in die Top 100 der Doppel-Weltrangliste.
Für die Dragonz brachte die Saison 2024/’25 mit dem Vizemeistertitel in der Basketball Superliga den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Mit dem Eisenstädter Sportkristall wurde Gründungsobmann Roland Knor ausgezeichnet. Der Breitensportpreis ging an Bernhard Prenner vom Artemis Bogensport Club Union Eisenstadt, der Sonderpreis des Bürgermeisters an Karate-Funktionär Jürgen Krell.
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