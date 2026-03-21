Warum der Obeliskteich im Schlosspark jetzt umgebaut wird

Es ist Frühling, die Menschen zieht es in die Parks. Auch im Schlosspark Eisenstadt ist mehr los – doch rund um den Obeliskteich starten bald Bauarbeiten. Mit der Sanierung des Obeliskteichs beginnt der nächste Schritt zur Wiederherstellung des historischen Wasserkreislaufs.

Das Vorhaben wird von der 2021 gegründeten Schlosspark Eisenstadt Erhaltungs GmbH umgesetzt, getragen von Esterházy und der Stadt. 2025 wurden mit der Errichtung der Pumpstation am Maschinenteich und einer neuen Pumpdruckleitung bis zum Obeliskteich bereits wichtige Schritte gesetzt. Als nächstes wird die Betonschicht abgetragen. Darunter liegt die historische Lehmdichtung, die ergänzt und instand gesetzt wird. Dadurch soll sich ab Sommer dauerhaft Wasser im Becken sammeln und der Teich sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurückerhalten. Geschäftsführer Christian Widder verweist auf die „Stärkung der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung des Schlossparks“. Für Bürgermeister Thomas Steiner ist das Projekt ein wichtiger Impuls für mehr Lebensqualität: „Das ist nachhaltige Stadtentwicklung, die Geschichte bewahrt und gleichzeitig Raum für Erholung und Natur schafft.“

Während der Bauarbeiten kann es zu erhöhtem Lärm- und Verkehrsaufkommen kommen. Nach Abschluss soll rund um den Obeliskteich eine neue Erholungszone entstehen. Die Geschichte des Parks Der Schlosspark Eisenstadt wurde ab etwa 1800 unter Fürst Nikolaus II. Esterházy zu einem englischen Landschaftsgarten umgestaltet, in dem Wasser eine zentrale Rolle spielte. Dafür wurde ein vollständig künstlicher Wasserkreislauf errichtet. Das Wasser stammte aus dem Maschinenteich und wurde mithilfe einer 1803 in London erworbenen Dampfmaschine ab 1804 zum Obeliskteich gepumpt.