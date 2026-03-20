Patrik Fazekas verlässt Bundes-ÖVP wieder
Im vergangenen September hat ÖVP-Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas einen zusätzlichen Job übernommen und wurde in der Bundesparteizentrale Leiter der Abteilung Kampagnen und Organisation. Seine Zuständigkeiten: Mitgliederverwaltung und Wahlkämpfe.
Jetzt hat der 36-jährige Mittelburgenländer sein Büro in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse wieder geräumt. Fazekas gebe die Funktion auf eigenen Wunsch ab, hieß es am Freitag.
Was sagt der frühere Landesgeschäftsführer selbst? „Ich habe mich bewusst für eine berufliche Neuorientierung entschieden und bin künftig neben meiner Tätigkeit als Abgeordneter selbstständig in der strategischen Beratung tätig, mit Fokus auf Kommunikation, neue Medien und digitale Transformation“, lässt er wissen.
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