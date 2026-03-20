Patrik Fazekas verlässt Bundes-ÖVP wieder

Im vergangenen September hat ÖVP-Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas einen zusätzlichen Job übernommen und wurde in der Bundesparteizentrale Leiter der Abteilung Kampagnen und Organisation. Seine Zuständigkeiten: Mitgliederverwaltung und Wahlkämpfe.

Jetzt hat der 36-jährige Mittelburgenländer sein Büro in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse wieder geräumt. Fazekas gebe die Funktion auf eigenen Wunsch ab, hieß es am Freitag.