Obdachlosigkeit: Reicht das Angebot des Landes?

Das Gebäude wirkt von der Straße aus unscheinbar. Vis-a-vis vom „Media Markt“ führt ein schmaler Schotterweg zu dem ehemaligen Postverteilungszentrum. Heute ist es eine Einrichtung der Caritas – der Zufluchtsraum Eisenstadt.

Im Gegensatz zur Bundeshauptstadt mag die Zahl der Obdach- und Wohnungslosen im Burgenland gering wirken. Trotzdem haben – Stand 2024 – laut Sozialministerium 390 Personen keinen festen Wohnsitz. Wie viele Menschen aber tatsächlich betroffen sind, lässt sich nur schwer sagen, da viele Personen in keinem System erfasst werden. Drei Einrichtungen Sie leben auf der Straße, oder in einem der drei Versorgungszentren, die das Bundesland zusammen mit der Caritas zur Verfügung stellt. Zurzeit gibt es drei Standorte: Den Zufluchtsraum Eisenstadt mit zehn Schlafplätzen und dem dazugehörigen Zufluchtsdorf mit fünf beheizten Wohncontainern. Die Notschlafstelle Oberwart mit sechs Schlafplätzen für Männer und das Mutter-Kind-Heim mit vier Wohneinheiten in Eisenstadt. In der Wintersaison betreibt die Caritas zudem das Kältetelefon.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel Das Zufluchtsdorf

Abwärtsspirale „Niemand wird von heute auf morgen obdachlos. Das sind multiple Gründe und multiple Enttäuschungen. Es ist nie nur die Scheidung, nur die Verschuldung oder nur der Alkohol. Die Menschen sind gebrochen,“ so Martina Hajdusich, die Leiterin der Obdachlosenstelle. Mit welcher Vorsicht hier gearbeitet werden muss, zeigt sich im Alltag: „Alle unsere Bewohner sind, auf die eine oder andere Weise, traumatisiert. Wir müssen gut aufpassen und sehr einfühlsam arbeiten.“



Wie auch damals in der Schule, gibt es im Zufluchtsraum Hausregeln und Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um eine Aufnahme zu garantieren. Bewohner dürfen unter anderem nicht akut suchtkrank sein oder an einer psychiatrischen Erkrankung leiden. Aufgrund dieser Bedingungen können nur rund ein Drittel der Menschen, die Hilfe im Zufluchtsraum suchen, tatsächlich aufgenommen werden. Die Übrigen werden an andere Stellen weitervermittelt. „Im Zufluchtsdorf haben wir einen etwas breiteren Spielraum.“, erklärt die Leiterin. Dort darf die Caritas Menschen aufnehmen, die nicht in den Zufluchtsraum einziehen dürfen. Die fünf Container, die das „Dorf“ bilden, sind deshalb durchgehend voll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel Die Stockbetten in den Zimmern.

Angebot ausbauen Ideal sei das Angebot dennoch nicht. Es fehlen Spezialeinrichtungen. „Vor allem brauchen wir im Burgenland Angebote für junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. In diesem Alter kann man langfristig sehr viel abfangen – auch mit Blick auf die Zukunft“, sagt Hajdusich. Zusätzlich wünscht sie sich eigene Einrichtungen für komorbid kranke Menschen, also Betroffene, die gleichzeitig an einer Suchterkrankung und einer psychiatrischen Erkrankung leiden. „Für diese Menschen brauchen wir mehr Zeit und mehr Ressourcen. Das können wir hier nicht nebenbei leisten.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel Das Gemeinschaftswohnzimmer.

Prävention als Maßnahme Nach Angaben des Landes setzt das Burgenland derzeit nicht primär auf den Ausbau neuer Unterkünfte, sondern auf präventive Sozialpolitik. Wohnungslosigkeit soll durch soziale Entlastung und Armutsprävention vermieden und langfristig auf null gebracht werden. Diese Strategie liege sehr im Interesse der Caritas. Der Fokus der Landesregierung liegt auf Entlastung im Alltag – etwa durch den burgenländischen Wärmepreisdeckel, den burgenländischen Mindestlohn sowie Gratiskindergärten und kostenlose Nachhilfe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel Die Gemeinschaftsküche mit Essbereich.