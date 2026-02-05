Von Gernot Heigl Schwere Vorwürfe erhebt die SPÖ Oberwart gegen Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) im Zusammenhang mit einem 400.000-Euro-Darlehen. Diese Summe wurde 2025 von der Stadtgemeinde ihrem Tochterunternehmen „Inform Events GmbH“ überwiesen. Laut Gemeinderatsbeschluss mit der Auflage, den Betrag bis 31. 12. 2025 vollständig zurückzuzahlen.

Doch die Gesellschaft, deren oberster Eigentümervertreter Bürgermeister Rosner ist, hat bis jetzt lediglich fünf Prozent des Darlehens, also nur 20.000 Euro, überwiesen, heißt es aus SPÖ-Kreisen. Vizebürgermeister Michael Leitgeb: „Wir haben mit einer pünktlichen Rückzahlung gerechnet. So geht es nicht weiter.“ SPÖ fordert Transparenz Deshalb verlangen die roten Mandatare volle Transparenz der Finanzdaten: „Jetzt müssen alle Zahlen auf den Tisch.“ Weiters kritisiert die Stadt-SPÖ, dass es noch keinen Gemeinderatsbeschluss zum Budget 2026 für die Inform Events GmbH gibt. Brisant sei ebenso, dass in den vergangenen Jahren bereits vier Millionen Euro in das Messegelände investiert, „aber andere wichtige Projekte – etwa Innenstadt und Straßensanierungen – hintangestellt worden sind“, kritisiert Stadtrat Christian Dax.

Bürgermeister ist empört Bürgermeister Georg Rosner verortet in all diesen Aussagen „Verunsicherung statt Ehrlichkeit und Fake News statt richtiger Darstellung“. Verärgert folgt in Richtung der SPÖ-Stadtratsriege: „Es würde schon helfen, Protokolle zu lesen und sich an das gesprochene Wort zu erinnern, und nicht mit polemischen Aussendungen und falschen Behauptungen einmal mehr ein schlechtes Licht auf die erfolgreiche gemeindeeigene Gesellschaft zu werfen.“

Richtig sei nämlich, dass am 5. Februar durch die Steuerberatung die Zahlen aus dem Jahr 2025 präsentiert werden, sagt Rosner. „Erst danach wird das Budget 2026 beschlossen. Diese Vorgangsweise bekam von den Eigentümervertretern, das ist übrigens der Stadtrat, in einer eigens einberufenen Sitzung einstimmigen Zuspruch. Ebenso dafür, dass erst nach dieser Präsentation die weiteren Schritte festgelegt werden.“ "Wir werden das Geld schon bekommen" „Bei dem Termin war allerdings nur einer von drei SPÖ-Stadträten anwesend, und jetzt tun sie so, als würden sie nichts wissen. Vielleicht sollten sie sich untereinander besser informieren“, so der Bürgermeister zum KURIER. „Dass die Summe noch nicht zur Gänze überwiesen worden ist, stimmt schon. Aber das Unternehmen ist ein Aushängeschild für die Gemeinde und die Finanzzahlen sind positiv. Die Rückzahlung ging halt nicht pünktlich, aber wir werden das Geld bekommen, da mache ich mir keine Sorgen.“