Nächster Einbruch in eine Schule in Eisenstadt: Nachdem bislang unbekannte Täter am Wochenende in mehrere Schulen im Zentrum von Eisenstadt eingestiegen sind, dort wenig Bargeld erbeutet, aber großen Sachschaden angerichtet haben, war in der Nacht auf Dienstag das Gymnasium der Diözese Eisenstadt Schauplatz eines Einbruchs. "Wir haben seit drei Wochen eine Alarmanlage, die hat uns vor Schlimmerem bewahrt", sagt Direktor Josef Mayer Dienstagvormittag zum KURIER.

Um 3.29 Uhr löste der Alarm aus, der Schulwart raste aus Hornstein zur Schule und alarmierte die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Täter - vermutlich ein bis zwei Personen - an der Rückseite der Schule ein Fenster zu einem Erzieherzimmer aufgezwängt und die Zimmertür aufgebrochen. Kurz danach wurde der Alarm ausgelöst, was die Kriminellen offenbar vertrieben hat. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, aber eine Handkassa im Erzieherzimmer dürfte aufgebrochen worden sein. Wem die Kasse gehörte und wieviel Geld sich darin befand, ist noch offen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit den Schul-Einbrüchen der vergangenen Tage.

Das am Waldrand gelegene diözesane Gymnasium war schon einmal Ziel von Einbrechern, vor mehr als 10 Jahren wurden 140.000 Schilling gestohlen, unter anderem Geld für Skikurse. Die Täter wurden nie gefasst.