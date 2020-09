Eisenstadt: Gastgärten im Winter erlaubt

Für Franz Perner, Geschäftsführer der Sparte Tourismuswirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland, sei mit dieser Aktion eine bundesweite Forderung der Wirtschaftskammer (WKÖ) erfüllt. „Mit einem Schanigarten hat der Wirt das Thema Rauchen besser im Griff, als nur indoor. Wenn sich das Geschehen ins Freie verlagert, wirkt sich das nicht nur auf die Atmosphäre positiv aus, sondern auch auf das nötige Abstandhalten in Bezug auf Covid-19“, so Perner.

Das Betreiben von Schanigärten müsse jedenfalls lokal entschieden und dort umgesetzt werden, wo die Voraussetzungen gegeben seien. Neben einer Heizung sei auch ein Windschutz nötig. Vorstellen könne er sich das etwa in Oberpullendorf und Neusiedl am See, weil es dort einige Lokale in der Innenstadt gibt.