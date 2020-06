Gärtner wegen Mordes angeklagt

Ich habe mit dem Kommissar gewettet, dass sie den Mörder meiner Cousine nicht finden werden.“ Am Montag, als der Prozess gegen den 43-jährigen Mustafa Y. am Landesgericht Eisenstadt startete, saß die Cousine des Opfers als Prozessbeobachterin in der ersten Reihe. Sieben Jahre nach der schrecklichen Gewalttat an der Pensionistin Gertrude Rathour muss sich Y. wegen Mordes vor dem Geschworenensenat (Vorsitz: Richterin Karin Knöchl) verantworten.

Der Angeklagte habe im Jahre 2005 Gartenarbeiten im Haus der Pensionistin in Pöttsching durchgeführt, erfahren die Geschworenen von Staatsanwältin Petra Schweifer. Die 73-Jährige hätte sich als „wohlhabend und reich“ dargestellt. Im Juli 2006, als sich Mustafa Y. in finanziellen Nöten befunden habe, soll er zum Haus der Frau gefahren sein. Auf der Terrasse sei es zu einem Streit gekommen, der 43-Jährige soll die Pensionistin ins Haus gedrängt haben. Im Vorzimmer wurde ihr mit einem Messer in den Rücken und in den Bauch gestochen. „Als das Opfer am Boden lag, wurde ihm der Kopf überstreckt und die Kehle durchgeschnitten.“ Mit Gertrude Rathours Geldbörse und Armbanduhr soll der mutmaßliche Täter das Haus verlassen haben. Die Schwester der 73-Jährigen, Helga Jaretz, fand die Frau in einer Blutlache liegend (siehe Interview).