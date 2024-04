Eisenstadt bekommt einen Waldfriedhof im Leithagebirge

Wer am Ende seiner Tage nicht am Friedhof, sondern in freier Natur die letzte Ruhestätte finden möchte, hat’s im Burgenland schwer – nur in Lutzmannsburg gibt es seit bald 15 Jahren einen Parkfriedhof. „Seit Jahren versuchen wir, Naturbestattung auch in Eisenstadt zu ermöglichen“, sagt Arabella Koch-Ulrich, Prokuristin der Bestattung Koch GmbH.

Gemeinsam mit ihrem Sohn Bernd plant sie einen Waldfriedhof außerhalb der Landeshauptstadt.