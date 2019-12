Eintauchen in die Welt der Bienen

Den Stoff, meist ein Blaudruckstoff, bezieht die Familie aus einem Betrieb in Oberwart. Der Baumwollmusselin wird in Bio-Jojobaöl, Schwarzkiefernharz und Bio-Bienenwachs getränkt. Die Tücher kann man zum Einwickeln von Lebensmittel verwenden. „Durch Handwärme ist das Bienenwachstuch einfach zu formen. Damit kann man diverse Behältnisse, Brot, Käse, Gemüse bedecken und aufbewahren.“ Was der Vorteil der Bienenwachstücher ist? „Sie helfen nicht nur Alufolie und Plastikmüll zu vermeiden. Die Lebensmittel bleiben auf natürlich Weise länger frisch. Die Bienenwachstücher sind auch antibakteriell.“ Das Tuch gibt es in verschiedenen Größen, es ist waschfest und rund zwei Jahren wiederverwendbar. Auch das Land Burgenland, das vor Kurzem den Innovationspreis verliehen hat, hat den Biohof für sein Bienenwachstuch ausgezeichnet: in der Kategorie „Verarbeitung“ belegte der mittelburgenländische Biohof den ersten Platz.

Neben dem ausgezeichneten Wachstuch bieten die Katonas aber auch noch eine Fülle von Bienenprodukten, wie spezielle Honigsorten an. Daneben werden Säfte, Sirup von selbstgepflückten Tannenwipfeln, Birkenwasser und Blütenpollensalz im Hofladen offeriert.

Von den Vorteilen der Bienen können sich Interessierte übrigens am Hof selbst überzeugen. Christine Katona, ausgebildete Pädagogin, bietet Erlebnisführungen, bei denen die Besucher Wissenswertes über die Welt der Bienen und die Entstehung von Honig erfahren.

Hilfe bei gesundheitlichen Problemen erfährt man auf Wunsch am Biohof ebenso: Beim Stockluftatmen können Besucher Bienenluft inhalieren. „Die hohe Luftfeuchtigkeit und das besondere Klima der Biene von etwa 36 Grad Celsiuswerden direkt inhaliert.“ Das helfe u. a. bei Lungenleiden, Asthma, Depressionen und Schlafstörungen.