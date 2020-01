Einsatzserie: Stadtfeuerwehr Pinkafeld ist im Dauerstress

Bereits am Freitag hatten die Einsatzkräfte nämlich zu einem Reinigungseinsatz ausrücken müssen. In der Fabriksgasse hatte ein Fahrzeug auf rund 30 Metern Öl verloren.

Nur zwei Tage davor, am Mittwoch, war die Stadtfeuerwehr zu einem Brandeinsatz in die Wienerstraße am ehemaligen Kasernengelände ausgerückt. In der Garage eines Rohbaus war aus ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits diverse Baumaterialien wie Faserplatten, Paletten oder Zementsäcke in Flammen. Der Brand konnte innerhalb von wenigen Minuten gelöscht werden.