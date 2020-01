Einsätze: Wo es zum Jahreswechsel brannte

Auch die Rettungsdienste waren im Dauereinsatz: Sie mussten in NÖ sieben Verletzte durch Böller und Raketen versorgen, berichtete Notruf NÖ. Rund 100-mal musste in der Silvesternacht der Notarzt ausrücken. Vor allem bewusstlose Patienten mussten nach übermäßigem Alkoholkonsum und Stürzen mit Kopfverletzungen behandelt werden.

Für einen Mann in Traisen (Bezirk Lilienfeld) begann das neue Jahr gar nicht gut: Weil er mehrere Personen darauf aufmerksam gemacht hatte, kein unangemeldetes Feuerwerk auf dem Hauptplatz abzuschießen, wurde er mit einem Faustschlag niedergestreckt.

Auch dieses Jahr hatten Feuerwerkskörper für Verletzte gesorgt. Kurz nach Mitternacht zündete ein 53-jähriger Mann in Wördern, Bezirk Tulln, in seiner Hand eine Feuerwerksrakete. Durch die Explosion wurden mehrere Finger der rechten Hand schwer verletzt. Schwere Augen- und Gesichtsverletzungen erlitt ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Horn, als er auf einer Wiese in St. Marein, Bezirk Horn, einen Feuerwerkskörper zündete. In Pottendorf, ebenfalls Bezirk Baden, erlitt ein 12-Jähriger Verbrennungen an beiden Händen, als er einen gefundenen Feuerwerkskörper aufhob und dieser explodierte.

Verletzt ins Spital kam auch ein 22-Jähriger in Buchkirchen (OÖ): Er hatte sich eine Rakete zwischen die Pobacken geklemmt und angezündet.