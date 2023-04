Eine Weltverbesserin mit gutem Geschmack

Stellen Sie sich vor, Sie leben mit drei Kindern am Land und verzichten auf das Auto. Sie haben eine fünfköpfige Familie zu ernähren, produzieren dabei aber nur eine Handvoll Müll pro Monat. Und mit 54 Jahren wagen Sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Dass funktioniert, was fast unmöglich scheint, hat Dorothea Kocsis in ihren Selbstversuchen bewiesen.