Eine Verschnaufpause im Beihilfeverfahren

Zur Erklärung: Nach dem Verkauf der Bank Burgenland um 100,3 Millionen Euro an die Grazer Wechselseitige (Grawe) im Frühjahr 2006 hatte das unterlegene ukrainische Bieterkonsortium, das 155 Millionen Euro auf den Tisch legen wollte, in Brüssel Beschwerde eingelegt. Die EU-Kommission entschied 2008, der geringere Kaufpreis komme einer unerlaubten Beihilfe an die Grawe gleich und das Land müsse die Differenz von den Grazern zurückfordern.



Dagegen zogen wiederum Land, Republik und Grawe vors EU-Gericht. Dort steht eine Entscheidung aus, das Verfahren liegt in der ersten Instanz. Ob der niedrigere Kaufpreis als unerlaubte Beihilfe gilt, ist damit also weiter ungeklärt.