Kein Allheilmittel für mehr Hausärzte

Parndorf ist kein Ort, an dem sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Dennoch ist es auch in der burgenländischen Boom-Gemeinde mit aktuell fast 5000 Bewohnern ein zähes Unterfangen, Allgemeinmediziner anzulocken.

Derzeit praktizieren in der Outlet-Kommune zwei Kassenärztinnen und eine Wahlärztin. „Wir brauchen einen weiteren Kassenarzt“, drängt Bürgermeister Wolfgang Kovacs. Denn bereits zum vierten Mal musste die Stelle eines dritten Kassenarztes ausgeschrieben werden, war von Ärztekammer-Vizepräsident und Landarzt Michael Schriefl am Dienstag im Rahmen einer parlamentarischen Enquete im Eisenstädter Landtag zu hören. „Wenn sich bei uns niemand findet, verstehe ich die Welt nicht mehr“, hadert Parndorfs Ortschef Kovacs – zumal eine der beiden aktuellen Kassenärztinnen bald in Pension geht und sich damit erneut eine Lücke auftut.

Weil Parndorf überall ist – in den nächsten fünf Jahren gehen 73 der landesweit 143 Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag in Pension – hatte die vereinigte Opposition die Enquete beantragt. Thema: „Gesundheitsversorgung in der ländlichen Region: Den Hausarzt flächendeckend im Burgenland erhalten“. Experten sollten nach der alarmierenden Diagnose erfolgversprechende Therapien vorschlagen. Neben Schriefl, den die FPÖ nominiert hatte, lieferten Österreichs Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres für die SPÖ, Ärztevertreter Karlheinz Kornhäusl für die ÖVP und Stephanie Poggenburg von der Uni Graz für die Grünen Fachbeiträge.