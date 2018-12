Eine Analphabetin berichtet: „Ich habe mich durchgeschwindelt“

„Bei der Erstberatung war Frau H. niedergeschlagen und depressiv, dann haben wir einen Plan geschmiedet“, sagt VHS-Beraterin Margit Poandl. H. bekommt seit Oktober 2017 Einzelunterricht. „Am Anfang dachte sie, wir schaffen das nie“, sagt Poandl. Mittlerweile ist auch H. überzeugt von sich und ihrem Können. Woche für Woche lese sie flüssiger und schreibe besser.

Die „LernBar – Basisausbildung“ bietet Erwachsenen und Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr kostenlose individuelle Lernhilfe an, beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Teilnehmer stehen teilweise im Berufsleben, aber es seien auch Jugendliche dabei, die ihren Regelschulabschluss nachholen wollen. „Es ist oft auch Übungssache, wenn man länger nichts mit Lesen oder Schreiben zu tun hat, fehlt die Routine“, erklärt Schügerl, die seit mehr als 40 Jahren unterrichtet.

Einen zusätzlichen Punkt in der Grundausbildung könnte schon bald die Digitalisierung bringen. Am 6. Dezember organisieren die VHS in Eisenstadt eine Tagung zum Thema „ Digitalisierung und Grundbildung“. Denn der Umgang mit neuen Technologien und Medien sei ein Eckpfeiler der „gesellschaftlichen Teilhabe geworden“. Deshalb solle zukünftig auch die Mediengrundbildung in den Lehrplan kommen.

Für Anna H. ist klar, sie hätte sich schon früher bei der Volkshochschule melden sollen. „Ich habe mich immer durchgeschummelt und es hat mir so viele Chancen in meinem Leben genommen“, sagt H. Heute hat die Südburgenländerin den Willen , Lesen und Schreiben zu lernen.

„Irgendwann schreibe ich noch ein Buch über mein Leben“, sagt H.: „Auch um andere zu motivieren.“www.vhs-burgenland.at