Einbrecher verhaftet: Wem gehört das Diebesgut?

Einen Teil des Diebesguts konnte die Polizei bereits Einbrüchen in Autos in Tiefgaragen in Böheimkirchen (NÖ) und in Kellerabteilen im Bezirk Neusiedl am See zuordnen. Bei einem großen Teil der Beute, die vermutlich von Tatorten im Burgenland, im Besonderen im Bezirk Neusiedl am See sowie in Wien und in Niederösterreich stammt, konnten die Besitzer noch nicht ausgeforscht werden. Die Polizei bittet daher Betroffene, mit der Kriminaldienstgruppe „Eigentum“ des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See unter 059133/1130310 Kontakt aufzunehmen.