Einbrecher scheiterten an Panzerglas-Auslage

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Oberwart zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft. „Es war ein Schock, als ich den Alarm um 2.55 Uhr bekommen habe“, sagt Adele Reiss, Geschäftsführerin des gleichnamigen Geschäfts im KURIER-Gespräch. Ihr Verkaufsraum ist nur wenige hundert Meter Luftlinie von der Oberwarter Polizeiinspektion entfernt und liegt direkt an der Hauptstraße. Trotzdem ließen sich die Kriminellen nicht abschrecken und versuchten, an die Schmuckstücke im Schaufenster zu kommen.