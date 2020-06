Einbrecher im Burgenland erbeuteten Uhren, Schmuck und Bargeld

Unbekannte sind am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) eingedrungen und haben Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich, zwei Sparbücher, die mit Losungswort gesperrt waren, und fünf Armbanduhren aus einer Geldkassette gestohlen.

Die Täter dürften über eine offene Garagentür ins Haus gelangt sein, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.