Einbrecher flüchteten mit einer Lampe

Magere Beute haben Einbrecher im Südburgenland gemacht: Die Unbekannten schlugen, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits vergangene Woche ein mit Eisengitter versehenes Fenster ein, um in ein Einfamilienhaus in Bernstein (Bezirk Oberwart) zu gelangen, scheiterten jedoch. Um nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen, griffen sie nach einer am Fenster abgestellten Lampe und flüchteten, so die Sicherheitsdirektion Burgenland heute, Samstag.

Einige Kilometer weiter, im Bezirk Jennersdorf, hatten Kriminelle vor wenigen Tagen etwas mehr Glück: Sie brachen in Eisenberg an der Raab ein Kellerfenster auf und nahmen Schmuck, Uhren sowie einen Fotoapparat mit. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar, hieß es von der Polizei.