188 Straftaten - Einbrecherbande im Burgenland ausgeforscht

Eine Einbruchsserie von 188 Straftaten hat das Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See geklärt. Sieben Männer und zwei Frauen verursachten einen Schaden von rund 50.000 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Drei Verdächtige befinden sich bereits seit Herbst 2023 in Haft, die anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Tätergruppe soll zwischen 2020 und Sommer 2023 in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt Umgebung und Bruck an der Leitha insgesamt 188 Straftaten verübt haben.

