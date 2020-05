Einbrecher als "Ausbrecherkönige"

Keine Spur von Sonntagsruhe in der Eisenstädter Justizanstalt. Zwei Strafhäftlinge aus Albanien, die in der Gefängnisküche beschäftigt waren, haben Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr einen unbeobachteten Augenblick zur Flucht genützt. Eine sofort eingeleitete großflächige Alarmfahndung blieb erfolglos. "Die beiden werden wir vermutlich nicht so schnell wieder in Gewahrsam haben", gab sich Cornelia Leitner, Sprecherin der Vollzugsdirektion, keinen Illusionen hin - mit dem Auto ist man in knapp 15 Minuten in Ungarn.