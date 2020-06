Ein Windsurf-Ass greift an

Ich werde alles riskieren. Die vergangenen Jahre war ich in Podersdorf immer unter den Top Ten. Heuer will ich auf’s Podest", sagt Max Matissek, Profi-Surfer aus Weiden am See. Sobald es der Wind zulässt, ist der Surfer auf den Wellen des Neusiedler Sees zu finden und trainiert für seinen Heimbewerb – den Surf Worldcup in Podersdorf, der am 25. April beginnt.

Der Lokalmatador ist Österreichs bester Freestyle Windsurfer, er hat als einziger Österreicher an allen Stationen der Worldtour 2012 in der Disziplin Freestyle teilgenommen. Erst im September 2013 hat er in einem ähnlichen Bewerb in den Niederlanden den dritten Platz belegt. Die Chancen auf einen Podestplatz stehen somit sehr gut. Aber es wird ein beinharter Wettkampf, denn die Konkurrenz ist groß: In vier Disziplinen gehen vom 25. April bis 4. Mai 32 nationale und internationale Profis an den Start. "Als Österreicher gelte ich als Exote unter den Profis. Man kann es vergleichen, wie mit der berühmten Bobmannschaft aus Jamaica", scherzt Matissek.

Podersdorf ist übrigens die erste Station auf der European Freestyle Tour (EFPT) nach der Winterpause und somit ein wichtiger Bewerb zur Standortbestimmung.