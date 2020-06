Ein Verletzter bei Unfall mit Schulbus

Glück hatten fast alle Beteiligten bei einem Unfall zwischen einem voll besetzten Autobus und einem Pkw am Montag in Willersdorf, Bezirk Oberwart. 32 Personen waren dabei, aber nur ein Mann kam zu Schaden. Ein 81-jähriger Niederösterreicher kam gegen 8 Uhr früh von Schönherrn nach Willersdorf. "Der Lenker dürfte die Stopptafel übersehen haben", erklärt ein Polizist. Denn der Niederösterreicher fuhr mit seinem Suzuki in die Kreuzung ein, obwohl sich ein Bus näherte. Der Busfahrer war nur äußerst langsam unterwegs, konnte eine Kollision aber nicht verhindern und fuhr in die Seite des Suzukis.