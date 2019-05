Ein Toter bei Brand im Südburgenland

In Stinatz, Bezirk Güssing, kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Gebäudebrand. "Wir sind um 1.45 Uhr alarmiert worden und bei der Anfahrt sahen wir schon, dass das Gebäude in Vollbrand stand", sagt Stinatz-Feuerwehrkommandant Wilhelm Stipsits im KURIER-Gespräch. Sofort alarmierte er zusätzliche Kräfte, um die Flammen zu bekämpfen.