Ein stimmgewaltiges Jubiläum

Der Burgenländische Sängerbund ist so etwas wie die „Standesvertretung“ der Chöre im Burgenland. 113 Chöre und rund 5900 Sänger sind derzeit Mitglieder des gemeinnützigen Vereines. Ein Chor muss nicht Mitglied des Sängerbundes sein, „sollte es aber, weil damit viele Vorteile verbunden sind“, meint Landeschorleiter Christian Dreo. Der Verein organisiert ein Weiterbildungsprogramm sowie eine Reihe von Veranstaltungen.

Die Jugendförderung ist ein besonderes Anliegen des Sängerbundes. Zum Beispiel wurden für den Landesjugendchor in den vergangenen 15 Jahren Mittel in Höhe von rund 150.000 Euro aufgewendet, wie Obmann Dieter Conrad vorrechnet.

Heuer will sich der Verein einen neuen Namen geben, wie Conrad ankündigt. Bei der Generalversammlung am Samstag wurde einstimmig der Beschluss gefällt, sich künftig „Chorverband Burgenland“ zu nennen. „Das sagt mehr aus“, meint Conrad.