Ein Shopping-Tempel wächst über sich hinaus

Das EZE Eisenstadt gehört eigentlich zu einer aussterbenden Spezies. Schließlich befindet sich das Einkaufszentrum nicht wie viele andere am Stadtrand, sondern direkt an der Ruster Straße und damit zwar nicht im unmittelbaren Zentrum, aber noch im innerstädtischen Bereich.

Für die rund 16.000 Autofahrer, die das EZE täglich passieren, dürfte sich das gewohnte Bild in nicht allzu ferner Zukunft ändern. Denn die Geschäftsführung rund um Günter Buchinger und Matthias Zachs plant eine Erweiterung des Einkaufszentrums. „Wir haben so gut wie alle Bescheide und Genehmigungen im Haus, nur eine Kleinigkeit bezüglich der Oberflächenentwässerung fehlt noch“, sagt Zachs im Gespräch mit dem KURIER. Ebenfalls noch ausständig sind fixe Zusagen von neuen Großmietern der noch zu bauenden Geschäftsflächen. Konkrete Namen will Zachs keine nennen, weil sich die Verhandlungen gerade in einer heißen Phase befinden.